Die deutschen Stahlhersteller rechnen mit einer weiter wachsenden Nachfrage. "Die Stimmung ist deutlich besser geworden", sagte der Vorstandsvorsitzende des Stahlkonzerns Salzgitter, Heinz Jörg Fuhrmann, am Dienstagabend bei einer Online-Veranstaltung der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung Düsseldorf. An der Börse kommt das gut an, Salzgitter, ThyssenKrupp und Klöckner & Co legen am Mittwoch erneut zu."Die Preise für Stahl sind stark gestiegen", so Fuhrmann. Allerdings seien auch die Rohstoffe, ...

