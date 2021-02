Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag mit höheren Kursen gezeigt. Der ATX legte bis 14.24 Uhr um 0,68 Prozent auf 3.060,08 Punkte zu. Unterstützend werteten Marktbeobachter eine freundliche europäische Anlegerstimmung. Weitere Impulse könnte die Tendenz an der Wall Street. Etwa eine Stunde vor Börsenauftakt werden die US-Indizes moderat höher indiziert.Mittlerweile gibt es an den Finanzmärkten ...

