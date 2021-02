DGAP-News: Nass Valley Gateway Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges

Nass Valley Gateway Ltd (NVG) gibt die Verpflichtung des früheren CEOs von Kannaway, Jeff Rogers, als Berater bekannt



24.02.2021 / 15:27

Nass Valley Gateway Ltd (NVG) gibt die Verpflichtung des früheren CEOs von Kannaway, Jeff Rogers, als Berater bekannt



ROGERS GESTALTET UND LEITET DIE BEVORSTEHENDE EINFÜHRUNG DES NVG-EIGENEN VERTRIEBSKANALS, "NASS VALLEY DIRECT" Vancouver, British Columbia, über NewMediaWire -- Nass Valley Gateway LTD., (CSE: "NVG.CN") (OTC Pink: NSVGF) (Frankfurt: "3NVN"), ein Vertreiber von erstklassigen Broad- und Full-Spectrum-CBD-Produkten, freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen Jeff Rogers als einen führenden Berater bei der Einführung von "Nass Valley Direct" verpflichtet hat, der Direktmarketing-Plattform von Nass Valley Gateway, die Anfang des zweiten Quartals 2021 an den Start geht. Rogers wird ihren Vergütungsplan sowie ihre redaktionellen und Schulungsinhalte entwerfen, um NVG beim Verkauf seines neuen Sortiments von 30 CBD-Produkten für Menschen und Haustiere zu unterstützen. Jeff Rogers war Gründer-CEO von Kannaway, dem zum besten MLM-Startup des Jahres 2014 in den USA gewählten Unternehmen. Er bekleidete außerdem Führungspositionen bei Big Dot 1, President Card Global und Sanki Global - Unternehmen, die alle stark auf umfangreiche Direktmarketing-Programme gesetzt haben. In den letzten 4 Jahren war Rogers ein gefragter Berater in der Direktvertriebsbranche und verhalf seinen Kunden zum maximalen Erfolg. Gavin Collier, CEO von Nass Valley, erklärte: "Wir arbeiten weiterhin daran, das Nass Valley-Team mit sehr erfolgreichen und erfahrenen Managern zu verstärken, und Jeff Rogers ist seit langem eine einflussreiche Persönlichkeit sowohl in der CBD-Branche als auch beim Direktmarketing." ÜBER NASS VALLEY GATEWAY LTD: Nass Valley Gateway LTD (NVG) ist ein an der Canadian Securities Exchange (CSE) notiertes Unternehmen, das sich auf den Vertrieb und Verkauf von biologischen, nicht genetisch veränderten CBD-Produkten für Menschen und Haustiere spezialisiert hat. CBD-Produkte von Nass Valley werden unter der Marke eines verbundenen Unternehmens, "Nass Valley Gardens", über den Einzel- und Großhandel, Direktmarketing und digitale Vertriebskanäle verkauft. Es gelten die Safe Harbor-Bestimmungen. Die CSE und ihre Regulierungsdienstleister haben die Inhalte dieser Pressemitteilung weder geprüft noch übernehmen sie Verantwortung für deren Angemessenheit oder Richtigkeit. Unternehmen: Nass Valley Gateway Ltd.

