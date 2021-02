DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 25. Februar (vorläufige Fassung)

=== 05:15 GB/Standard Chartered plc, Jahresergebnis, London 07:00 DE/Takkt AG, Jahresergebnis, Stuttgart 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, ausführliches Jahresergebnis, Martinsried *** 07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:00 FR/Axa SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 4Q, Leuwen *** 07:30 DE/Munich Re, Jahresergebnis (09:30 Presse-Telefonkonferenz; 14:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), München *** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (10:00 Presse- Telefonkonferenz; 14:00 Investoren-Telefonkonferenz), Leverkusen *** 07:30 DE/Aixtron SE, Jahresergebnis, Herzogenrath *** 07:30 DE/Dürr AG, Jahresergebnis (10:00 virtuelle PK; 15:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Stuttgart 07:30 DE/MLP SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 virtuelle Jahres-PK), Wiesloch *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 4Q, Madrid 07:45 DE/Krones AG, Jahresergebnis, Neutraubling *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März PROGNOSE: -14,5 Punkte zuvor: -15,6 Punkte 08:00 DE/Destatis, Frühindikator Umsatz gewerbliche Wirtschaft Januar 08:00 DE/Destatis, Auftragseingang Bauhauptgewerbe Dezember *** 08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis, London 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Pre-close Trading Update, London *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Februar PROGNOSE: 91 zuvor: 92 09:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), PK zu "Die Lage bei den vom Lockdown betroffenen Händlern - Forderungen nach einer transparenten Öffnungsperspektive und Anpassungen bei den staatlichen Hilfsgeldern", Berlin *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar PROGNOSE: +12,4% gg Vj zuvor: +12,3% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +11,9% gg Vj zuvor: +11,3% gg Vj 10:00 DE/Kanzleramtschef Braun und Digital-Staatsministerin Bär, virtueller Auftakt des Innovationsprogramms "UpdateDeutschland" *** 10:00 DE/Infineon Technologies AG, Online-HV 10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Online-HV 10:00 DE/Daimler Truck AG, virtuelles Jahres-PG mit Vorstand Daum 11:00 DE/Sustainable-Finance-Beirat der Regierung, PK zu Abschlussbericht "Finanzsektor für die nachhaltige Transformation mobilisieren", Berlin *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Februar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 91,6 zuvor: 91,5 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -5,4 zuvor: -5,9 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -14,8 Vorabschätzung: -14,8 zuvor: -15,5 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Februar *** 11:45 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Webinar der Portuguese Securities Market Commission 12:00 DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg; ca 17:00 PK, Leinfelden-Echterdingen *** 14:30 US/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +4,2% gg Vq 1. Veröff.: +4,0% gg Vq 3. Quartal: +33,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,0% gg Vq 1. Veröff.: +2,0% gg Vq 3. Quartal: +3,5% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 845.000 zuvor: 861.000 *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: revidiert +0,5% gg Vm; vorläufig +0,2% gg Vm *** 15:00 EU/Sondergipfel (per Videokonferenz) der Staats- und Regierungschefs (bis 26.2.); ab 19:00 PK von Bundeskanzlerin Merkel 16:00 EU/Europäisches Parlament, Anhörung (per Videokonferenz) mit den Vorstandsvorsitzenden der Covid-19- Impfstoffhersteller Astrazeneca, Curevac, Moderna und Novavax sowie Vertretern von Johnson & Johnson und Pfizer *** 16:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei einer Online-Veranstaltung der IESE Business School 17:10 US/Fed, Rede (via Livestream) von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) bei einer Konferenz der Federal Reserve Bank of Atlanta 17:50 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis, Courbevoie 18:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2021 stimmberechtigt im FOMC) bei der Greater Naples Chamber *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco - US/Moderna Inc, Ergebnis 4Q (vor Börsenbeginn), Cambridge ===

