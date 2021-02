Mainz (ots) - Woche 08/21Donnerstag, 25.02.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.55 Giganten der UrzeitMega-Hai und RiesenfaultierFrankreich 20189.40 Giganten der UrzeitRiesenschlange und Mega-NashornFrankreich 201810.25 Deutschland in der UrzeitDie Entstehung EuropasDeutschland 201511.10 Deutschland in der UrzeitDie ersten MenschenDeutschland 201511.55 Die sieben großen Rätsel der ErdgeschichteDeutschland 202012.40 Korea - Der vergessene KriegDie Teilung der WeltDeutschland 201013.25 Korea - Der vergessene KriegIm FeldDeutschland 201014.10 Korea - Der vergessene KriegNapalmDeutschland 201014.55 Mein Besuch in NordkoreaVideo-Tagebuch junger ReisenderDeutschland 201415.40 Geheimnisse der Sowjet-TechnikMondraketen und MonsterfliegerDeutschland 201816.25 Schwert und Schild - Russlands GeheimdiensteTscheka und Roter TerrorGroßbritannien 201817.10 Schwert und Schild - Russlands GeheimdiensteKGB und Kalter KriegGroßbritannien 201817.55 Schwert und Schild - Russlands GeheimdiensteFSB und Putins RusslandGroßbritannien 2018(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:1.10 WendezeitFlucht in die FreiheitDeutschland 20201.55 WendezeitSturm auf die Stasi-ZentraleDeutschland 20202.40 WendezeitUmweltsünden der DDRDeutschland 20203.20 ZDF-HistoryDie Krake - Die Geschichte der StasiDeutschland 20184.05 ZDF-HistoryAnarchie im Osten - Die letzten Monate der DDRDeutschland 20204.50 Prostitution in der DDR - Sozialismus, Stasi, SexDeutschland 2019Freitag, 26.02.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 ZDFzeitMensch Fergie!Die Herzogin und das Geheimnis der WindsorsDeutschland/Großbritannien 201921.40 ZDFzeitÄrger im Buckingham PalastDie Queen und die liebe FamilieDeutschland/Großbritannien 202022.25 Royale EhefrauenVom Glück, eine Windsor zu werdenGroßbritannien 201923.10 Royale EhefrauenVon der Bürde, eine Windsor zu seinGroßbritannien 201923.50 ZDFzeitRoyale RebellenHarry, Meghan und die MonarchieDeutschland/Großbritannien 20200.35 heute journal1.05 War of Thrones - Krieg der KönigeSpiel der KöniginnenFrankreich 20201.50 War of Thrones - Krieg der KönigePreis der MachtFrankreich 20202.35 War of Thrones - Krieg der KönigeEuropa in FlammenFilm von Vanessa Pontet , Alain BrunardFrankreich 20203.15 War of Thrones - Krieg der KönigeBluthochzeitFrankreich 20204.00 War of Thrones - Krieg der KönigeBruderkampfFrankreich 20204.45 War of Thrones - Krieg der KönigeDer letzte ValoisFilm von Vanessa Pontet , Alain BrunardFrankreich 2020(Kommentar)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4847368