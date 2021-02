Baumarkt-Boom: Home Depot und Lowe's im Höhenflug

Die Verschönerung des eigenen Heims und Gartenarbeiten werden schon seit Jahren als Hobbies immer beliebter. Im Zuge der Corona-Pandemie wurde dieser Trend nochmals kräftig befeuert.

Denn die Menschen verbringen deutlich mehr Zeit zu Hause als noch vor der Pandemie, und für viele von ihnen sind Haus- und Garten-Renovierungen zu einem geliebten Hobby geworden, das schlechte Gedanken vertreibt und die Zeit während des Lockdowns viel erträglicher macht.

Langfristiger Wachstumspfad

Die großen Nutznießer dieser Entwicklung sind die großen Baumarktketten, die sich auch vor der Pandemie schon auf einem langfristigen Wachstumspfad befanden und die nun auch noch davon profitieren, dass viele Menschen in der Krise die Zeit dafür finden, lange aufgeschobene Projekte endlich anzugehen.

Bildquelle: Home Depot

The Home Depot: Der Weltmarktführer

Zu den ganz großen Konzernen in diesem Bereich gehört The Home Depot (WKN: 866953 / ISIN: US4370761029). Die Baumarktkette mit Sitz in Atlanta, USA, betreibt rund 2.300 Baumärkte in Nordamerika und beschäftigt über 400.000 Mitarbeiter, womit der Konzern die weltweite Nummer eins in der Branche ist.

