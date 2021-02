Das divisionsübergreifende Zentrallabor am Stammsitz von Schaeffler wird in 15 Laboren mehr als 360 Mitarbeitern Platz bieten. Es bündelt Kernkompetenzen und Schlüsseltechnologien des Unternehmens, vor allem in den Bereichen Mess-, Prüf- und Kalibriertechnik, Materialwissenschaft, Werkstoffgestaltung und Elektrochemie sowie Optimierung von Lebensdauer, Belastung und Zuverlässigkeit. Außerdem wird ein Elektroniklabor aufgebaut. Mit der Konsolidierung ...

