Nach der mehr als 20-prozentigen Korrektur zu Wochenanfang läuft beim Bitcoin aktuell ein Rebound. Meldungen über große Nachkäufe von Square und MicroStrategy stützen den Kurs dabei zusätzlich und lassen das Vertrauen in die Digitalwährung weiter wachsen. Der Bitcoin hat am Wochenende bei 58.330 Dollar ein neues Allzeithoch markiert, ist anschießend aber um bis zu 13.000 Dollar beziehungsweise 22 Prozent abgesackt. Erst im Bereich von 45.300 Dollar haben die Bullen wieder das Heft in die Hand genommen ...

