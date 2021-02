Der Silberpreis schlägt sich derzeit weit besser als der "große Bruder" Gold. Ein erneuter Anlauf an die 30 Dollar-Marke ist möglich. Zwei Aktien dürften hiervon besonders profitieren: First Majestic Silver und GR Silver Mining. Bei dem einen Titel ist die Shortseller-Quote weiterhin extrem hoch. Bei dem anderen steht eine wichtige Mitteilung auf dem Programm.

Silbermarkt: Die Ruhe vor dem Sturm!

First Majestic Silver (19,33 USD | 15,84 Euro; CA32076V1031) ist endgültig zum Star der Silberaktien geworden. Die Kanadier standen im Mittelpunkt des Interesses, als um den Monatswechsel ein Short-Squeeze am Silbermarkt möglich war. Damals allerdings hielten die Banken - darunter mit hoher Wahrscheinlichkeit HSBC, Citi und Scotiabank - dem Ansturm stand und wehrten den Angriff auf die runde Marke ab. Diese drei Institute sollen zu diesem Zeitpunkt die größte Silber-Shortposition aller Zeiten gehalten haben. First Majestic stand insofern im Fokus, als damals rund 25 Prozent der Aktien short verkauft worden waren. Hier standen also einige Finanzadressen mächtig unter Druck, den Kurs nicht allzu stark ansteigen zu lassen. Aktuell hat sich die Lage etwas beruhigt, Am Markt sieht es allerdings nach der Ruhe vor dem Sturm aus.

Silberpreis: Schwaches Angebot, starke Nachfrage!

Denn fundamental ist die Lage für Silber bestens. Die Industrienachfrage zieht an, von der Silber besonders profitiert. Zum anderen ist das Angebot schwach. Hinzu kommt, dass viele Münzhändler weiterhin Probleme mit dem Nachschub haben. Die ...

