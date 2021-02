Der deutsche Fluggesellschaft Lufthansa setzt sich für Verständnis für seinen harten Kurs gegen den Rivalen Condor ein. So äußert sich der Lufthansa-Vorstand Die Wettbewerbsbeschwerde des Fliegers beim Bundeskartellamt habe "keine Berechtigung", teilte Vorstandsmitglied Michael Niggemann in dem am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Lufthansa-Politikbrief mit. Man könne der Lufthansa nicht zum Vorwurf machen, dass sie in Konkurrenz zu Condor-Strecken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...