Der US-Payment-Spezialist Square hat am Dienstag nach US-Börsenschluss Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020 gemeldet. Beim Gewinn konnte der Konzern die Anleger nicht überzeugen und auch das schwache Marktumfeld belastet weiterhin. Heute steht die Aktie bereits deutlich im Minus. Noch in der vergangenen Woche stürmt die Square-Aktie weiter nach oben und markierte am 16. Februar ein neues Allzeithoch bei 283,19 Dollar. Da der Wert aber enorm überkauft war, setzte er infolge bis Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...