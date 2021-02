München (www.fondscheck.de) - Nachhaltigkeit und US-Aktien stehen im Fokus kürzlich aufgelegter ETFs, die neu an der Deutschen Börse gehandelt werden, so die Experten von "AnlegerPlus News".Ihren ersten Wasserstoff-ETF habe die Vermögensverwaltungsgesellschaft Legal & General Investment Management (LGIM) an die Börse gebracht. Der L&G Hydrogen Economy ETF (ISIN IE00BMYDM794/ WKN A2QMAL) biete laut LGIM "langfristige Anlagemöglichkeiten, die aus dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wasserstoffwirtschaft entstehen". Die laufenden jährlichen Kosten des ETF würden 0,49% betragen. ...

