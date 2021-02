In den vergangenen Monaten standen die großen deutschen Automobilbauer vor allem medial stark in der Kritik, da diese bei ihrem Transformationsformationsprozess hin zur Elektromobilität nicht schnell genug vorankamen. Dies traf auch auf den Daimler-Konzern zu (ISIN: DE0007100000; WKN: 710000), der unter einem gewissen Prestigeverlust seiner Marke Mercedes-Benz litt. Ungeachtet dessen, konnte die Daimler-Aktie, welche am 19. März 2020 auf Xetra bei 21,02 Euro ein Mehrjahrestief markierte, seitdem in einen vergleichsweise steilen Aufwärtstrend überwechseln und sich innerhalb von elf Monaten mehr als verdreifachen. Allerdings wurde diese durchaus positive Entwicklung von vielen Anlegern kaum wahrgenommen, da der Anteilschein von Tesla, welcher im gleichen Zeitraum in der Spitze um 1.184 % (ISIN: US88160R1014; WKN: A1CX3T) gewann, ganz eindeutig zu einem Liebling innerhalb der weltweiten Investorengemeinde wurde.

Den vollständigen Artikel lesen ...