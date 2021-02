Die Beyond-Meat-Aktie stieg im vergangenen Börsenjahr um knapp 70 Prozent. Anfang des Jahres folgte ein steiler Kursanstieg, der mittlerweile fast wieder abverkauft wurde. Wie es zukünftig weitergeht, wird unter anderem von den vorgelegten Quartalszahlen abhängen. Diese werden am Donnerstag nach Börsenschluss veröffentlicht.Für das Schlussquartal 2020 erwarten die Analysten einen Verlust von 0,14 Dollar je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Beyond Meat ein EPS von -0,01 Dollar gemeldet. In Sachen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...