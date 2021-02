DJ Bayer stellt Environmental Science für Profi-Kunden zum Verkauf

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer will den Geschäftsbereich Environmental Science für professionelle Kunden veräußern. Grund sei eine stärkere Fokussierung in der Division Crop Science auf das Kerngeschäft in der Landwirtschaft, teilte der DAX-Konzern mit.

Der Bereich, der zum Verkauf steht, sei ein weltweit führender Anbieter von Produkten zur Bekämpfung von Schädlingen, Krankheiten und Unkräutern in nicht-landwirtschaftlichen Bereichen. 2019 habe das Segment einen Umsatz von etwa 600 Millionen Euro erwirtschaftet.

Bayer traf auch einige Personalentscheidungen, um die Umsetzung der Strategie im Bereich Crop Science zu beschleunigen.

Jacqueline M. Applegate wurde zum 1. März zur Leiterin der Region Nordamerika für Crop Science ernannt. Sie soll Performance und Wachstum in der wirtschaftlich wichtigsten Region voranbringen.

Gilles Galliou, derzeit kommerzieller Leiter für das Gemüsesaatgutgeschäft in Nord- und Südamerika, soll ab 1. März zusätzlich den Bereich Environmental Science übernehmen, inklusive der Verantwortung für den geplanten Verkauf. Environmental Science wird ab 1. Juni den Hauptsitz in Cary, North Carolina/USA, haben.

Inci Dannenberg, derzeit Leiterin des strategischen Marketings im Bereich Gemüsesaatgut, soll ebenfalls ab 1. März das globale Gemüsesaatgutgeschäft in St. Louis, Missouri/USA, leiten.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2021 10:52 ET (15:52 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.