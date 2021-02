Die Palantir-Aktie befindet sich weiter in der Konsolidierungsphase. Trotz des positiven Newsflows beherrschen die Bären noch das Geschehen, was auch am schwächelnden Gesamtmarkt liegen könnte. Aus operativer Sicht gibt es dagegen wieder Positives zu berichten.Gestern hat Palantir seine Zusammenarbeit mit 3M ausgeweitet. Demnach wird 3M die Nutzung der Software Palantir Foundry deutlich ausbauen. 3M wird Foundry einsetzen, um beim Aufbau einer dynamischen Lieferkette zu helfen, die eine schnelle ...

