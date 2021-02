Die Deutsche Bank will sich erneut als Payment-Anbieter für den Onlinehandel versuchen. Das Kreditinstitut war in dem Bereich früher schon aktiv - allerdings nicht sehr erfolgreich. Zahlungsabwickler wie die niederländische Firma Adyen profitieren von dem coronabedingten Anstieg der Onlinekäufe. Der Nettoumsatz des Unternehmens stieg 2020 um 28 Prozent. Dieses wachstumskräftige Segment will jetzt auch die Deutsche Bank wieder bedienen und ins Zahlungsakzeptanzgeschäft zurückkehren. Schon früher war Deutschlands größtes Kreditinstitut in diesem Segment aktiv, hatte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...