(shareribs.com) Seoul 24.02.2021 - Die beiden Unternehmen Samsung SDI und Hyundai werden eine enorm wichtige Rolle auf dem Markt für die E-Autos spielen. Samsung will eine Dreiviertel Milliarde in Ungarn investieren. Hyundai braucht mehr Batterien von CATL. Der koreanische Batterieproduzent Samsung SDI hat heute mitgeteilt, dass man umgerechnet rund 740 Mio. Euro in den Ausbau der Batterieproduktion ...

