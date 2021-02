(shareribs.com) Frankfurt / New York 24.02.2021 - Technologiewerte zeigen sich am Mittwoch wieder fester. Der TecDAX liegt jedoch unter Druck, belastet von Telefonica und Teamviewer. An der NASDAQ geht es unter anderem für Tesla nach oben. Der DAX verbessert sich eine Stunde vor Handelsschluss um 0,8 Prozent auf 13.968 Punkte, gestützt von MTU Aero, Bayer und Heidelberg Cement. Auf der Verliererseite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...