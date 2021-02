DJ XETRA-SCHLUSS/DAX zeigt Stärke - Banken gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Mittwoch nach oben, der Schwächeanfall vom Vortag war vergessen. Nachdem der DAX am Dienstag im Tief bei 13.665 Punkten notierte, schloss er nun 0,8 Prozent höher bei 13.976 Punkten. Weiterhin wird an der Börse die Auswirkung steigender Inflation bei gleichzeitig steigenden Anleihezinsen diskutiert. Fed-Chef Jerome Powell intervenierte zunächst verbal, was auch am US-Anleihenmarkt gehört wurde. So werde die US-Notenbank die Zinsen so lange nahe Null halten, bis Vollbeschäftigung erreicht sei und die Inflation auf 2 Prozent steige und einige Zeit lang moderat über 2 liegen werde. Der Anstieg der Renditen sorgt für steigende Volatilität am Aktienmarkt, wie jüngst bereits gesehen.

Banken profitieren von steigenden Zinsen

Nicht alle Branchen leiden unter steigender Inflation oder Zinsen. Als Profiteur gelten die Banken, hier schlossen Deutsche Bank 2,6 Prozent höher bei 10,18 Euro, und damit wieder zweistellig. Nach einem katastrophalen Jahr 2020 wurde der Ausblick der Aareal-Bank positiv an der Börse beurteilt, die Aktie schoss um knapp 17 Prozent nach oben. Im Windschatten legte die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank um über 11 Prozent zu, sogar die Commerzbank schloss 3,2 Prozent höher. Den Gewinner im DAX stellte die Aktie des Triebwerkherstellers MTU mit einem Plus von 6 Prozent. Dahinter steckte die Idee, dass die Fluggesellschaften bei einem hohen Kerosinpreis schneller in Flugzeugtypen mit einem niedrigeren Verbrauch investieren.

Nicht gut kamen die Zahlen von Puma an - für die Aktie ging es um 2,0 Prozent nach unten. Nach Einschätzung von RBC entsprachen die Zahlen zwar in etwa den Erwartungen, der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr sei aber eher zurückhaltend.

Corestate verbilligten sich um 9,2 Prozent. Der Immobilien-Investmentmanager verfehlte die eigenen Ziele bei den Gewinnkennziffern. Berenberg sprach von schwachen Zahlen. Die Analysten bemängelten zudem die schwindenden Liquiditätsreserven im vierten Quartal. Von gemischten Zahlen sprach ein Marktteilnehmer mit Blick auf Hensoldt, die Aktie schloss etwas leichter. Während der Umsatz die Erwartungen des Rüstungsunternehmens leicht übertroffen habe, liege der operative Gewinn leicht darunter.

Der Kurs des Biotechnologieunternehmens Formycon sprang um 14,3 Prozent nach oben. Das Unternehmen meldete die beschleunigte Begutachtung seiner Anträge auf die klinische Prüfung eines Covid-Mittels.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.976,00 +0,80% +1,87% DAX-Future 13.993,00 +1,08% +2,45% XDAX 13.999,04 +0,80% +2,41% MDAX 31.758,67 +0,36% +3,13% TecDAX 3.367,31 -0,19% +4,81% SDAX 15.283,16 +1,37% +3,51% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,11 -24 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 19 11 0 3.183,7 68,9 88,2 MDAX 35 24 1 1.196,3 56,1 56,4 TecDAX 17 12 1 896,4 38,6 42,9 SDAX 51 17 2 271,7 13,6 19,5 ===

