Während zuletzt die Börsen und insbesondere auch viele Edelmetall-Aktien deutlich korrigierten, zeigt sich die Aktie von First Majestic Silver davon gänzlich unbeeindruckt. Das Papier setzt seine Aufwärtsbewegung fort und gewinnt bis zum Abend an der Heimatbörse in Toronto knapp drei Prozent auf 24,99 Kanadische Dollar. Damit ist das Papier nur noch einen Wimpernschlag vom im Jahr 2011 bei 25,79 Euro markierten Allzeithoch entfernt.Beflügelt wird die Aktie von einem weiterhin sehr starken Silberpreis. ...

