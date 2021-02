DJ PTA-Adhoc: Uzin Utz AG: Überproportionale Ergebnissteigerung in 2020

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Ulm (pta030/24.02.2021/19:30) - Die Uzin Utz AG gibt bekannt, dass nach vorläufigen Berechnungen das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit mehr als 30% über dem Vorjahr liegen wird. Wesentlicher Grund für die signifikante Ergebnissteigerung im Gesamtgeschäftsjahr 2020 sind eine konsequente Ausgabendisziplin sowie ein außerordentlich starkes viertes Quartal.

Die geprüften Zahlen werden am 30. März 2021 nach Feststellung des Jahresabschlusses der Uzin Utz AG sowie der Billigung des Konzernabschlusses auf unserer Internetseite veröffentlicht.

Aussender: Uzin Utz AG Adresse: Dieselstraße 3, 89079 Ulm Land: Deutschland Ansprechpartner: Sandra Ruf Tel.: +49 731 4097-416 E-Mail: ir@uzin-utz.com Website: www.uzin-utz.de

ISIN(s): DE0007551509 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

