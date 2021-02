BASF wird nun fallen in unseren Zielbereich in welchem wir MASSIV Positionen aufstocken werden! Die beiden langjährig befreundeten Landstreicher, Estragon und Wladimir, warten auf eine Antwort zu einer Anfrage. Das allein wäre noch nicht der Rede wert. Es ist aber so, dass die Anfrage eigentlich gar nicht so wichtig ist, das Warten auf die Antwort aber quält sie bis auf die Knochen. Warum nur quält dieses Warten dermaßen? Sie hätten doch einfach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...