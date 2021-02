Wie es scheint, gibt sich der Deutsche Aktienindex DAX nicht so einfach dem drohenden Konsolidierungsmuster geschlagen. Er setzte heute seine gestern Nachmittag begonnene Aufwärtsbewegung fort und schloss heute in der Nähe seines gestrigen Eröffnungskurses. Am Ende des Handels blieb ein Plus von 111 Punkten bzw. 0,8 % auf 13.976 Punkte.Die Stimmung der Anleger profitierte insbesondere von Aussagen des US-Notenbankchefs Powell vor dem US-Kongress, dass die stark expansive Geldpolitik der FED weitergehen wird und die Sorgen vor einem starken Anstieg der Inflation übertrieben seien. Davon beflügelt wurde auch der Dow Jones Industrial. Dieser legt aktuell 320 Punkte bzw. 1 % auf 31.859 Punkte zu, der damit ein neues Allzeithoch markierte.

