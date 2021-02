Nachdem die Cannabisaktien am Dienstag im Zuge einer kurzen heftigen Korrektur zum Teil ordentlich gebeutelt wurden, geht es bei einigen Werten am heutigen Mittwoch bereits wieder steil nach oben. Die Aktien von Aphria und Tilray beispielsweise geben mächtig Gas. Aphria gewinnt am Abend in Toronto knapp acht Prozent auf 24,46 Kanadische Dollar. Tilray legt ebenfalls knapp acht Prozent auf 26,73 US-Dollar zu. Beide Unternehmen stehen vor einer Fusion, die einen Megakonzern im Sektor entstehen lässt.

