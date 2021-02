Nie zuvor fielen die Kurse schneller, nie setzte die Ernüchterung mit größerer Vehemenz ein. Im Frühjahr des Jahres 2020 sorgte der Ausbruch der Corona-Pandemie in Europa und in den USA für einen beispiellosen Einbruch des Aktienmarktes. Was ist aus dieser Zeit geblieben? Auf den Schock folgte alsbald die Geburt eines neuen Bullenmarktes. Als am 18. März 2020 Ausgabe 13 des AKTIONÄR mit dem Titel "Kaufen im Ausverkauf" erschien, markierte der DAX sein Korrekturtief. Von da an ging es beinahe ohne ...

