Zu den Kollateralschäden der Eigendynamik, welche durch die Mitglieder des Reddit-Chatraumes "WallStreetBets' ausgelöst wurde, gehört neben Silber auch der deutsche Batteriehersteller Varta (DE000A0TGJ55). Die aktuell über 9,2 Mio. Mitglieder diskutierten heiß darüber, ob asiatische Hersteller den Varta-Batterien mit niedrigeren Preisen das Wasser abgraben könnten. Das Ergebnis war ein Eimer kaltes Wasser auf die zuvor neu gewonnene Kursfantasie. Und so sieht der aktuelle Chart von Varta auch aus. Nach einem Allzeithoch bei 181,30 Euro am 28.01.2021 ging es genauso schnell runter wie zuvor nach oben. Nach einer Zwischenerholung dann der nächste Schlag in die Magengrube der Euphorie, ein lauwarmer Ausblick des Unternehmens. Dann war das Sentiment wohl unten angekommen. Die Aktie fiel unter seinen seit März 2020 laufenden mittelfristigen Aufwärtstrend und gestern intraday auch noch unter seine Unterstützung vom 15.01.2021. Auf Schlusskurs-Basis hat das Rettungsseil aber gerade noch gehalten, und auch heute schien sich die Aktie weiter zu fangen. Charttechnisch ist nun einiger Schaden angerichtet, aber insbesondere aus mittelfristiger Sicht ergibt sich noch kein großer Schaden, sondern eher eine ziemlich militante Turbokonsolidierung. Nicht zuletzt wird es spannend sein zu sehen, mit welchem Monatscandle-Schlusskurs Varta am Freitag aufwarten kann!

