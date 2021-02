Selbst noch in dem seit letzter Woche absehbaren Übergang der Weltaktienmärkte in eine kurzfristige Konsolidierungs- wenn nicht gar Korrekturphase präsentierte sich in dem im Wochenverlauf um - 0,8 % abgeschwächten Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV die Aktie der US-amerikanischen GENERAC HOLDINGS (US3687361044), einem weltführenden Produktanbieter zur Bewältigung kurzfristiger Energieausfälle, nämlich durch die Herstellung von Generatoren, Transformatoren, Notstromaggregaten, Lichtmaschinen, Standheizungen etc. in dieser weltweit erstklassigen Spezialkompetenz weiterhin in Höchstform und gewann im Wochenverlauf weitere + 11,2 % hinzu.Hintergrund dieser gänzlich ungebrochenen Aktienhausse war weiterhin das am 11.02. vorgelegte exzellente Ergebnis des 4. Quartals 2020 (Umsatz + 29 %, Nettogewinn + 39 % gegenüber Vorjahr), welches zudem von kaum weniger euphorischen Geschäftsprognosen des Vorstands auch für das laufende Quartal 2021 begleitet war und wir zurückliegend auch bereits detailliert kommentiert hatten (siehe hier).

