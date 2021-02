München (ots) - Die jüngste Mannschaft der Liga, der FC Bayern2, hält mit einem 1:1 beim Tabellenführer Dresden die Spannung an der Spitze. Dynamo-Trainer Markus Kauczinski befand nüchtern: "Letzten Endes waren wir heute nicht gut genug für den Sieg." Kauczinskis Ausblick auf das Topspiel am Samstag gegen den Zweiten FC Ingolstadt (ab 13.45 Uhr live): "Da müssen wir auf jeden Fall anders auftreten. Da müssen wir mutiger sein." Den Punktgewinn für den FC Bayern sicherte Maximilian Welzmüller mit seinem ersten Treffer seit 2017. "Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft. Wir haben heute mit 3 Spielern aus dem 2003er-Jahrgang gespielt - die sind noch aus dem jüngeren Jahrgang der A-Junioren", so Welzmüller. Sein Tor widmete er übrigens "meinen beiden Brüdern".Nachfolgend die Stimmen vom Spiel Dresden gegen FC Bayern München 2 - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht's mit dem Derby TSV 1860 München gegen Spvgg. Unterhaching - am Freitag ab 18.30 Uhr live bei MagentaSport.Dynamo Dresden - FC Bayern München2 1:1Frage an Dynamo-Trainer Markus Kauczinski - den Sieg verschenkt? "Am Ende haben wir die Chancen noch. Wir haben insgesamt nicht gut genug gespielt. Nicht so aggressiv und nicht so schnell im Kopf wie wir's sein müssen in so einem Spiel. Da hat es uns Bayern schon schwer gemacht. Die letzte Viertelstunde haben wir dann plötzlich anders gespielt und Chancen gehabt. Da müssen wir noch einen machen. Letzten Endes waren wir heute nicht gut genug für den Sieg."Kauczinskis Ausblick auf das Topspiel gegen Ingolstadt am Samstag: "Da müssen wir auf jeden Fall anders auftreten. Da müssen wir mutiger sein. Wir müssen den Weg nach vorne anders suchen. Gerade in der ersten Viertelstunde nach der Halbzeit haben wir viele Angriffe liegen lassen."Der Punktgewinn fühle sich "unter den Voraussetzungen wir hierher gefahren sind, sehr gut an", sagte FCB-Torschütze Maximilian Welzmüller: "Für mich ist der Punkt auch verdient. Nach dem 1:1 hatten wir eine Riesenchance aufs 2:1. Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft. Wir haben heute mit 3 Spielern aus dem 2003er-Jahrgang gespielt - die sind noch aus dem jüngeren Jahrgang der A-Junioren."Es war das erste Tor von Welzmüller seit 2017: "Mein Bruder Luki hat mich heute extra angerufen und gesagt, dass ich doch mal wieder ein Tor schießen soll. Da habe ich seinen Wünschen Taten folgen lassen. Ich bin echt froh, dass ich der Mannschaft damit helfen konnte." Der Treffer geht somit auch an seinen Bruder? "An meine beiden Brüder!"Die 3. Liga LIVE bei MagentaSportFreitag, 26.02.21 - 25. Spieltagab 18.30 Uhr: TSV 1860 München - Spvgg. UnterhachingSamstag, 27.02.2021ab 13.45 Uhr live als Einzelspiel und in der Konferenz: Dynamo Dresden - FC Ingolstadt, 1. FC Kaiserslautern - SV Meppen, Viktoria Köln - Hansa Rostock, Hallescher FC - VfB Lübeck, SC Verl - Saarbrücken, SV Wehen Wiesbaden - 1. FC MagdeburgSonntag, 28.02.2021Ab 12.45 Uhr: Türkgücü München - FSV ZwickauAb 13.45 Uhr: MSV Duisburg - KFC UerdingenMontag, 01.03.2021Ab 18.45 Uhr: Waldhof Mannheim - FC Bayern München2Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/4847568