Nachdem Daimler-Vorstandsvorsitzender Ola Källenius Anfang des Monats die von Anlegern seit langen geforderte Aufspaltung der Daimler AG (ISIN: DE0007100000) in Mercedes-Benz und Daimler Trucks bekannt gegeben hatte, feilt die Führungsebene wohl schon an der nächsten großen Revolution.Demnach soll das auf 2039 terminierte Ende der Verbrenner-Ära auf der Zeitachse um einige Jahre nach vorne geschoben und der Konzern so vor enorme Herausforderungen gestellt werden. Man erhoffe sich die intern gesteckten Ziele, welche den Absatz der Elektroautos bis 2025 auf 25 % und bis 2030 auf 50 % treiben sollen, noch deutlich nach oben anpassen zu können.

