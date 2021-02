DJ Mobile Telemedizin - Videokonferenzen im Gesundheitswesen - Telemedizin: Mobile Anwendungen in Kliniken und in der Altenpflege

Zürich/Bachenbülach (pts001/25.02.2021/05:00) - Televisitenwagen übernehmen eine wichtige Funktion in der Bekämpfung der Pandemie. Aber nicht nur das. Mobile Telemedizin ermöglicht in verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens effiziente und kostengünstige Anwendungen.

Bei der Visite am Krankenbett nimmt der Arzt mittels Videokonferenz Kontakt zu Fachärzten auf, die über spezialisiertes medizinisches Wissen verfügen. Eine digitale Konsultation wird sofort möglich. So kann aus der Ferne Expertenwissen beigezogen und auf die entsprechende Patientendokumentation Zugriff gewährt werden, unmittelbar und kostengünstig.

Auch regionale Krankenhäuser oder Arztpraxen erhalten so Zugang zu hochschulmedizinischem Expertenwissen. Telekonsile, Beratungen unter Ärzten, Schulungen, Anweisungen an Assistenz-Ärzte oder Pflegende usw. lassen sich einfach organisieren und in kürzester Zeit durchführen.

Schichtarbeitendes Personal kann via Videokonferenz hybride Meetings mit anwesenden und nicht im Dienst stehenden Mitarbeitenden oder im Homeoffice tätigen Teilnehmenden durchführen.

Videokonferenzen dienen auch Übersetzungsdiensten, die zwischen Patient und betreuender Fachkraft die Kommunikation ermöglichen, ohne dass die Dolmetscherin/der Dolmetscher vor Ort sein muss. Isolierten oder in der Mobilität eingeschränkten Personen kann zumindest virtuell der Kontakt zu Familienangehörigen ermöglicht werden. Besonders in der Altenpflege bei Besuchersperre ist diese Anwendung sehr hilfreich.

Die eingesetzte Videokonferenztechnik muss gute Bild-, Ton- und Übertragungsqualitäten aufweisen, um im hygienesensiblen Gesundheitsmarkt bedienfreundlich eingesetzt zu werden.

WAGNER VISUELL AG rüstet den weltweit meistverkauften Pflegewagen von CAPSA HEALTHCARE mit der Videokonferenz-Lösung MeetUp von Logitech aus. Diese VC-Bar verfügt über eine hochauflösende 4K-Kamera mit 5-fach-Digitalzoom, Bildoptimierung bei Gegenlicht, einer Bildausschnittsteuerung mit künstlicher Intelligenz (KI) und eine überzeugende Tonqualität von Mikrofon und Lautsprecher.

Das MeetUp-Set wird über USB-C an einen Multi-Touch All-in-One Panel PC oder ThinClient/PC angeschlossen. Diese stellen die Internet-Anbindung sicher und ermöglicht den Zugriff zu den gängigen, webbasierten VC-Anwendungen wie MS Teams, Zoom, CGM ELVI, Webex etc. Die Oberfläche der MeetUp Bar ist leicht desinfizierbar und deshalb auch für den medizinischen Bereich geeignet. Diese Lösung zeichnet sich durch eine gute Bildübertragung und satte Tonqualität aus.

Dank der hohen Batteriekapazität kann - je nach eingesetzten Komponenten - bis zu zwei Arbeitsschichten stromunabhängig gearbeitet werden. Der Wagen lässt sich je nach Anwendung mit einem oder zwei Bildschirmen ausstatten und mit Schubladen und weiterem Zubehör ergänzen. Die ausziehbare Tastatur- und Mausablage und die elektrisch oder manuelle Höhenverstellbarkeit sind weitere Features, die ergonomisches und bedienfreundliches Arbeiten ermöglichen.

WAGNER VISUELL AG rüstet marktführende Standard-Visitenwagen mit geeigneten, individuellen Zubehören und Videokonferenzlösungen auf. Wir haben ein eigenes Kompetenzzentrum mit Beratung, Support und Services für die Schweiz, Deutschland und Österreich aufgebaut. Neben Telemedizinwagen sind auch PC-Pflegewagen, Versorgungs-Wagen, Spezialwagen für die Notfallstation, die Chirurgie, die Anästhesie und viele weitere Wagensysteme, die auf die jeweilige Anwendung konzipiert werden können, im Angebot.

In einem weiteren Geschäftsfeld bieten wir audiovisuelle Präsentationstechnik und digitale Anzeige Lösungen an und verfügen daher über grosses Know-how, auch in IT- und Netzwerktechnik.

