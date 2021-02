WOCHENVORSCHAU: Termine bis 10. März 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mitwoch, den 10. März:

DONNERSTAG, DEN 25. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

05:30 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen

07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen

07:00 DEU: ADVA Optical, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen

07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen

07:00 CHE: Adecco, Jahreszahlen

07:00 CHE: Kudelski, Jahreszahlen

07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen

07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen

07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen (Call 9.30 h)

07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen

07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Pk 10.00 h) 07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen (Call 15.00 h) (Online-Pk 10.00 h) 07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen

07:45 DEU: Krones, Jahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen

08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen

08:00 GBR: AB Foods, Pre close Trading Update

10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung (oline)

10:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard 10:00 DEU: Daimler Truck AG, Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Frosta AG, Bilanz-Pk (online)

12:00 DEU: Mytheresa, Call zu den Q2-Zahlen

17:35 FRA: Lagardere, Jahreszahlen

17:45 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen

18:00 USA: Twitter, Analystenkonferenz

18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen

22:05 USA: HP Inc., Q1-Zahlen

22:05 USA: Salesforce, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: ACS, Jahreszahlen

FRA: Casino, Jahreszahlen

FRA: Suez, Jahreszahlen

GBR: Aston Martin Lagonda Jahreszahlen

ITA: Saipem, Jahreszahlen

USA: Dell, Q4-Zahlen

USA: Best Buy, Q4-Zahlen

USA: Moderna, Q4-Zahlen

USA: Beyond Meat, Q4-Zahlen

USA: Etsy, Q4-Zahlen

USA: Airbnb, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 12/20 (endgültig)

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 03/21

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu monatlichen Steuereinnahmen in der Corona-Krise: Entwicklung von Herbst 2020 bis Januar 2021 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex) 12/20 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Bau von Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern, Jahre 2000 bis 2020 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft (Frühindikator) 01/21 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 02/21

09:00 AUT: Industrieproduktion 12/20

09:00 ESP: Erzeugerpreise 01/21

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland 02/21

10:00 EUR: Geldmenge M3 01/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 02/21

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/21 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 02/21

11:00 EUR: Geschäftsklima 02/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/21 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/20 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 01/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

10:00 Online-Pk zum Auftakt des Innovationsprogramms der Bundesregierung "UpdateDeutschland»" 11:00 Regionalgespräch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über die Impfkampagne gegen Corona mit Bürgern aus Bayern 09:15 DEU: Bitkom Online-Pressekonferenz "Konjunktur und Trends auf dem Smartphone-Markt" mit Bitkom-Präsidiumsmitglied Markus Haas. 09:30 DEU: Pk zur Lage der vom Lockdown betroffenen Händlern. Forderungen nach einer transparenten Öffnungsperspektive und Anpassungen bei den staatlichen Hilfsgeldern; u.a. mit HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. 09:30 DEU: LBBW Research Online-Pressgespräch zur Wirkung der Corona-Impfkampagnen und den Lockerungsperspektiven mit den Autoren Martin Güth und Rolf Schäffer und Chefvolkswirt Uwe Burkert 09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Verbot der Doppelbestrafung wegen Missbrauchs marktbeherrschender Stellung 10:00 DEU: Online-Pressegespräch Fideliy: "Innovation Made in China: Wo sind die Innovationsgewinner von morgen?". Investmentdirektorin Catherine Yeung spricht zu den strukturellen Rahmenbedingungen für Innovation in China. DEU: Dritte Runde in den Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie im Südwesten 15:00 EUR: Sondergipfel (per Videokonferenz) der Staats- und Regierungschefs (bis 26.2.) zur Corona-Pandemie 19:00 Pressekonferenz Angela Merkel

17:00 DEU: Online-Forum der Deutschen Bundesbank zur Frage "Wohin steuert die internationale Handelspolitik?". Es handelt sich um eine Vortragsveranstaltung für Bürger (via Webex). 19:00 DEU: Auto-Forum "Euro-/-Norm stoppen!" Für den Erhalt des Verbrenners mit Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) - Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP

- Manfred Schoch, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates der BMW Group - Lutz Leif Linden, Generalsekretär des Automobilclubs von Deutschland e.V. - und Gastgeber Dr. Michael Haberland, Präsident von Mobil in Deutschland e.V. EUR: Online-EU-Industrietage 2021

FREITAG, DEN 26. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: LafargeHolcim, Jahreszahlen

07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (detailliert) (Call 9.00 h) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (Online-Bilanz-Pk 9.00 h) 07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen

08:00 DEU: Brain Technology, Q1-Zahlen

08:00 GBR: IAG International Airlines, Jahreszahlen

08:15 FRA: Engie, Jahreszahlen

08:30 ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen

11:00 DEU: Bertrandt, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: EVN, Q1-Zahlen

GBR: RSA Insurance Group, Jahreszahlen

USA: Foot Locker, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 02/21

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 01/21

00:50 JPN: Industrieproduktion 01/21 (vorläufig)

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 01/21

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 01/21

07:00 FIN: BIP Q4/20

08:00 DNK: BIP Q4/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Im- und Exportpreise 01/21

08:45 FRA: Konsumausgaben 01/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 02/21 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 02/21 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 02/21

09:00 CHE: BIP Q4/20

09:30 SWE: BIP Q4/20

09:30 SWE: Handelsbilanz 01/21

09:30 SWE: Einzelhandelsumsatz 01/21

10:30 PRT: Verbraucherpreise 02/21 (vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q4/20 (endgültig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 01/21

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 01/21 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 02/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/20

EUR: Moody's Ratingergebnis ESM, EFSF, Frankreich

EUR: Fitch Ratingergebnis Irland, Dänemark

EUR: S&P Ratingergebnis Dänemark

SONSTIGE TERMINE

09:45 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt Streit um feuchte Wand nach Kauf einer Eigentumswohnung EUR: EU-Sondergipfel (per Videokonferenz, zweiter und letzter Tag) Thema am zweiten Tag des Videogipfels der EU-Staats- und Regierungschefs sind die Außen- und Verteidigungspolitik sowie die Beziehungen der EU zur südlichen Nachbarschaft MONTAG, DEN 01. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:20 CHE: SNB, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 AUT: Zumtobel, Jahreszahlen

08:00 DEU: Global Fashion Group, Jahreszahlen

12:00 PRT: EDP, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Logitech, Analystenkonferenz

IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen

NLD: PostNL, Jahreszahlen

USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Investitionen Q4/20

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/21 (endgültig) 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/21

07:00 RUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/21

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 02/21

09:00 AUT: BIP Q4/20 (endgültig)

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/21 (endgültig) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/21 (endgültig) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/21 (endgültig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 02/21 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/21 (endgültig) 11:00 BEL: BIP Q4/20 (endgültig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 02/21 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 02/21 (vorläufig)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/21 (endgültig) 16:00 USA: Bauinvestitionen 01/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 02/21

SONSTIGE TERMINE

FRA: Urteil im Prozess gegen den früheren französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, der wegen Bestechung angeklagt ist DIENSTAG, DEN 02. MÄRZ 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Oerlikon, Jahreszahlen

07:00 CHE: Emmi, Jahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen

07:00 CHE: Emmi, Jahreszahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Jahreszahlen

07:00 DEU: Kion, Jahreszahlen

07:00 SWE: SEB, Jahreszahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Jahreszahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Jahreszahlen

10:00 DEU: DZ Bank, Bilanz-Pk (online)

10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung

22:05 USA: HP Enterprise, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Target, Q4-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 02/21



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 01/21

09:00 CZE: BIP Q4/20 (vorläufig)

09:00 HUN: BIP Q4/20 (endgültig)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 02/21

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 02/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 02/21 (vorläufig)

12:00 PRT: Industrieproduktion 01/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Online-Konferenz der Arbeitgeber-Initiative Charta der Vielfalt mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und neun Vorständen großer Unternehmen + Vorträge von der Leyen, Staatsministerin Annette Widmann-Mauz und Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu staatlichen Beihilfen Italiens für Banca Tercas 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht urteilt über Klage der Linksfraktion gegen den Bundestag wegen Ceta MITTWOCH, DEN 03. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Bucher, Jahreszahlen

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Jahreszahlen

07:00 CHE: Georg Fischer, Jahreszahlen

07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen

07:00 NLD: Shop Apotheke, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 GBR: Prudential plc, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 17:45 FRA: Vivendi, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KBA/ VDA / VdIK, Pkw-Neuzulassungen 02/21

FRA: Stellantis, Jahreszahlen

AUT: Andritz AG, Jahreszahlen

DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen

GBR: Dialog Semiconductor, Jahreszahlen

NLD: Shop Apotheke, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 02/21 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 02/21

07:00 RUS: PMI Dienste 02/21

08:30 CHE: Verbrauchepreise 02/21

09:15 FRA: PMI Dienste 02/21

09:45 ITA: PMI Dienste 02/21

09:50 FRA: PMI Dienste 02/21 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Dienste 02/21 (endgültig)

10:00 EUR: PMI Dienste 02/21 (endgültig)

10:00 ITA: BIP Q4/20 (endgültig)

10:30 GBR: PMI Dienste 02/21 (endgültig)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 01/21

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen 3 Mrd EUR 14:15 USA: ADP Beschäftigung 02/21

15:45 USA: PMI Dienste 02/21 (endgültig)

16:00 USA: ISM Service 02/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Beige Book

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Deutsche Bundesbank, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Bundesverwaltungsgericht, Jahres-Pk (online) für das Jahr 2021 13:30 GBR: Der britische Schatzkanzler Rishi Sunak legt den Haushaltsplan vor DONNERSTAG, DEN 04. MÄRZ 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: VAT, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen (Online-Pk 9.30 h)

07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen

07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen (Call 7.30 h) (Online-Jahres-Pk 10.00 h) 07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (Online-Jahres-Pk 10.00 h) 07:00 FRA: Thales, Jahreszahlen

07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Uniper, Jahreszahlen (Call 8.30 h)

07:30 DEU: Henkel, Jahreszahlen (Call 11.00 h)

07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen

07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen (Online-Pk 10.00 h) 07:30 DEU: GFT Technologies, Jahreszahlen

08:00 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Pk 11.00 h) 08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen

08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen

08:30 DEU: Helma Eigenheimbau, Jahreszahlen (detailliert) 09:00 DEU: Knorr Bremse, Jahres-Pk (online)

22:15 USA: Costco Wholesale, Q2-Zahlen

22:15 USA: Gap, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SAP, Geschäftsbericht 2020

GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen

USA: Broadcom, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 02/21

09:30 DEU: PMI Bauwesen 02/21

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 01/21

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 01/21

14:30 USA: Produktivität Q4/20 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 01/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/21 (endgültig) SONSTIGE TERMINE

02:00 CHN: Pk zu Auftakt der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses, Peking 11:00 DEU: Online-Jahres-Pk der Volksbanken Raiffeisenbanken des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands 12:0 DEU: Leibniz-Wirtschaftsgipfel: Die ökonomischen Folgen der Pandemie. Es diskutieren die Präsidenten der Leibniz-Wirtschaftsforschungsinstitute. FREITAG, DEN 05. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 01/21

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Allianz, Geschäftsbericht 2020

CHE: UBS, Geschäftsbericht 2020

FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 01/21

08:45 FRA: Handelsbilanz 01/21

09:00 HUN: Industrieproduktion 01/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 01/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 02/21

14:30 USA: Handelsbilanz 01/21

17:00 RUS: Verbraucherpreise 02/21

21:00 USA: Konsumentenkredite 01/21

EUR: Moody's Ratingergebnis Estland, Spanien

EUR: S&P Ratingergebnis Zypern, Finnland

SONSTIGE TERMINE

02:00 CHN: Auftakt der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses mit Arbeitsbericht von Premier Li Keqiang und Wirtschaftszielen, Peking SONNTAG, DEN 07. MÄRZ 2021

TERMIN KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 01+02/21

MONTAG, DEN 08. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Jahreszahlen

10:30 DEU: Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, Bilanz-Pk 14:00 NLD: Stellantis, außerordentliche Hauptversammlung 14:30 USA: Cigna, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 01/21

08:00 DEU: Industrieproduktion 01/21

09:00 ESP: Industrieproduktion 01/21

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 03/21

11:00 GRC: BIP Q4/20

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 01/21 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die private Energiewirtschaft Baden-Württemberg, Stuttgat DIENSTAG, DEN 09. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Baloise, Jahreszahlen

07:00 CHE: Rieter, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Post, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen

07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen

08:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (Call 9.30 h)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Leonardo, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung)

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 02/21

07:45 CHE: Seco, Arbeitsmarktdaten 02/21

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 01/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 02/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 01/21

11:00 EUR: Beschäftigung Q4/20 (endgültig)

11:00 EUR: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Eröffnungs-Pk Internationale Tourismus-Börse ITB. Die ITB findet wegen der Corona-Pandemie online statt. 11:30 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt erstmals über eine Schadenersatz-Klage eines Diesel-Käufers gegen Daimler, Karlsruhe DEU: Online-Fachkonferenz "Elektromobilität vor Ort" des Bundesverkehrsministeriums, Berlin DEU: Digitale Tagung Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) MITTWOCH, DEN 10. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen

07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen

07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Jahreszahlen

07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (12.00 Investoren- und Medientag mit Präsentation der Strategie 2025) 08:00 GBR: National Express, Jahreszahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen

11:00 DEU: Bankenverband VÖB, Pressekonferenz Kapitalmarktprognose 18:30 ITA: Pirelli, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen

DEU: Brenntag, Jahreszahlen

DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen

DEU: Bayer, Capital Markets Day (bis 11.03.21)



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Verbraucherpreise 02/21

02:30 CHN: Erzeugerpreise 02/21

08:45 FRA: Industrieproduktion 01/21

09:00 CZE: Verbraucherpreise 02/21

10:00 BGR: Industrieproduktion 01/21

10:00 BGR: Einzelhandelsumsatz 01/21

11:00 ITA: Erzeugerpreise 01/21

11:00 GRC: Industrieproduktion 01/21

11:00 GRC: Verbraucherpreise 02/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 02/21

14:30 USA: Realeinkommen 02/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung der Internationalen Tourismus-Börse ITB (online), Berlin 10:40-10:55 ITB Keynote Speech: Changing Customers? Needs - Globale Umfrage 11:00-11:30 Pressekonferenz Norwegian Cruise Line

12:25-12:55 ITB Podiumsdiskussion: Pauschalreise im Umbruch: Umtauschrechte, Flextarife, neue Anzahlungsregeln - was bleibt nach Corona? Unter anderem mit Tui, DER, Studiosus 11:00 DEU: Digitale Pressekonferenz: Der deutsche Fahrrad- und E-Bike Markt 2020 °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi