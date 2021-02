Basel (awp) - Die Roche-Tochter Genentech hat in dem Fachjournal New England Journal of Medicine (NEJM) Daten aus der zulassungsrelevanten Studie FIREFISH mit dem SMA-Mittel Evrysdi (Risdiplam) veröffentlicht. Evrysdi wird bei Säuglingen mit symptomatischer Spinaler Muskelatrophie (SMA) Typ 1 eingesetzt und ist seit vergangenem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...