DJ MÄRKTE ASIEN/Aufwärts mit guten US-Vorgaben - Kospi stark erholt

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Deutlich erholt von ihren Vortagesverlusten zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Die Märkte folgen der Wall Street nach oben. Dort hatten die Kurse am Mittwoch stärker ins Plus gedreht, nachdem US-Notenbankpräsident Jerome Powell während seiner Anhörung vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses erneut versichert hatte, die Zinsen noch längere Zeit niedrig zu halten. Damit zerstreute er Befürchtungen, dass die zuletzt stark gestiegenen US-Anleihezinsen und eine mögliche Überhitzung der Wirtschaft die Notenbank zu Zinserhöhungen veranlassen könnten.

Der Nikkei-225-Index steigt um 1,5 Prozent auf 30.118 Punkte. In Schanghai geht es mit den Kursen im Schnitt um 0,9 Prozent aufwärts. In Hongkong gewinnt der Hang-Seng-Index 1,9 Prozent. An der Börse in Seoul rückt der Kospi nach drei tagen mit teils kräftigen Einbußen um 3,1 Prozent vor, nachdem die südkoreanische Notenbank ihren Leitzins unverändert belassen hat. In Australien schloss der Aktienmarkt 0,8 Prozent höher.

Unter den Einzelwerten fallen Standard Chartered in Hongkong um 2,1 Prozent, nachdem die Bank einen Gewinneinbruch im vergangenen Jahr gemeldet hat.

In Taiwan verbessern sich Foxconn um 1,3 Prozent, gestützt von einer geplanten Zusammenarbeit mit dem US-Startup Fisker bei Elektrofahrzeugen. Die beiden Unternehmen wollen gemeinsam jährlich über 250.000 Fahrzeuge produzieren.

SK Hynix gewinnen in Seoul 7,7 Prozent. Der südkoreanische Chiphersteller erwirbt EUV-Scanner der niederländischen ASML für rund 4,3 Milliarden US-Dollar, wie am Mittwoch nach Börsenschluss in Seoul mitgeteilt wurde.

An der Tokioter Börse fallen Suzuki Motor gegen die positive Tendenz um 3,1 Prozent. Chairman Osamu Suzuki wird sich nach über 40 Jahren an der Unternehmensspitze zurückziehen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.834,00 +0,83% +3,75% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 30.118,04 +1,50% +9,88% 07:00 Kospi (Seoul) 3.088,16 +3,11% +7,47% 07:00 Schanghai-Comp. 3.595,86 +0,89% +3,54% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 30.288,79 +1,92% +12,75% 09:00 Straits-Times (Sing.) 2.969,83 +1,55% +1,65% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.573,74 +1,04% -3,82% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:41 % YTD EUR/USD 1,2183 +0,1% 1,2165 1,2155 -0,3% EUR/JPY 128,98 +0,1% 128,79 128,32 +2,3% EUR/GBP 0,8599 -0,0% 0,8602 0,8575 -3,7% GBP/USD 1,4167 +0,2% 1,4142 1,4174 +3,6% USD/JPY 105,88 +0,0% 105,88 105,57 +2,6% USD/KRW 1108,29 +0,1% 1107,04 1111,50 +2,1% USD/CNY 6,4507 -0,1% 6,4566 6,4605 -1,2% USD/CNH 6,4473 -0,0% 6,4485 6,4609 -0,9% USD/HKD 7,7542 -0,0% 7,7550 7,7548 +0,0% AUD/USD 0,7976 +0,1% 0,7965 0,7917 +3,6% NZD/USD 0,7439 -0,0% 0,7439 0,7372 +3,6% Bitcoin BTC/USD 49.822,06 +2,1% 48.819,75 50.087,50 +71,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,25 63,22 +0,0% 0,03 +29,9% Brent/ICE 67,15 67,04 +0,2% 0,11 +29,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.797,50 1.805,33 -0,4% -7,83 -5,3% Silber (Spot) 28,03 27,98 +0,2% +0,05 +6,2% Platin (Spot) 1.262,53 1.270,40 -0,6% -7,88 +18,0% Kupfer-Future 4,33 4,29 +0,9% +0,04 +23,2% ===

February 25, 2021 00:43 ET (05:43 GMT)

