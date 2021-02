DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Peach Property Group positioniert sich für weiteres Wachstum und bestellt Thorsten Arsan zum neuen CFO

Zürich (pta007/25.02.2021/07:00) - => Herr Arsan verfügt über weitreichende Expertise in der börsennotierten deutschen Wohnimmobilienbranche - zuvor war er bei Vonovia SE und Adler Group => Fokus auf Verbesserung des Ratings und Finanzierungsstruktur, um weiteres Wachstum des Unternehmens zu unterstützen

Der Verwaltungsrat der Peach Property Group AG, ein auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, hat Thorsten Arsan zum neuen CFO und Mitglied der Geschäftsleitung der Peach Property Group AG per spätestens 1. September 2021 bestellt. Thorsten Arsan folgt auf den heutigen CFO, Dr. Marcel Kucher, der das Unternehmen in bestem beidseitigem Einvernehmen nach der ordentlichen Generalversammlung Ende Mai 2021 verlassen wird.

Thorsten Arsan (deutscher Staatsbürger, 46 Jahre) blickt auf über 19 Jahre Erfahrung in der deutschen Wohnimmobilienbranche zurück. Zuvor war er acht Jahre als Head of Corporate Finance und Deputy Head of Finance & Treasury bei der Vonovia SE tätig, ein im DAX notierter Wohnimmobilienkonzern mit 415.000 Wohnungen in Deutschland, Österreich und Schweden. In dieser Funktion war Herr Arsan für alle Eigen- und Fremdkapitaltransaktionen verantwortlich. Während seiner Amtszeit emittierte Vonovia insgesamt mehr als EUR 15 Mrd. an unbesicherten Anleihen und EUR 2 Mrd. an Hybridkapital. Darüber hinaus war er auch für das Kreditrating verantwortlich und spielte eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der modernen Finanzierungsstruktur des Unternehmens. Aktuell ist Herr Arsan als Senior Vice President für Finanzen, Controlling, Investor Relations und M&A bei der börsennotierten deutschen Wohnimmobiliengesellschaft Adler Group SA tätig, wo er zahlreiche Finanzierungen in Höhe von insgesamt EUR 2 Mrd. begleitet hat.

Herr Arsan wird sich als CFO der Peach Property Group vor allem auf die Eigen- und Fremdkapitalmarktaktivitäten des Unternehmens konzentrieren, um das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen und die Profitabilität zu steigern. Insbesondere sollen die Finanzierungskosten gesenkt und die Kapitalstruktur der Gruppe auf den erwarteten Wachstumskurs ausgerichtet werden.

Reto Garzetti, Präsident des Verwaltungsrats der Peach Property Group AG: "Wir freuen uns, dass Thorsten Arsan in einer so spannenden Wachstumsphase unseres Unternehmens als CFO zu Peach stösst. Seine profunde Expertise und sein großes Netzwerk werden unsere Expansionsstrategie in den kommenden Jahren wesentlich unterstützen. Insbesondere seine einschlägige Corporate-Finance-Erfahrung im deutschen Wohnungsmarkt wird es uns ermöglichen, unser Kreditrating und unsere Finanzierungskonditionen während des weiteren Wachstums zu optimieren.

Mein herzlicher Dank geht an Dr. Marcel Kucher, der als CFO und Mitglied der Geschäftsleitung einen sehr wertvollen Beitrag in der ersten Wachstumsphase unseres Unternehmens geleistet hat. Wir wünschen ihm alles Gute für die neue berufliche Herausforderung, die er nach unserer Generalversammlung im Mai 2021 antreten wird."

Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group AG: "Sowohl auf der Eigen- als auch auf der Fremdkapitalseite, sind die Kapitalmärkte entscheidend für das Wachstum und den Erfolg von Peach Property. Thorsten Arsan ist ein Allrounder, der die Best-in-Class-Praxis der Peach Property Group weiter vorantreiben wird. Die Peach Property Group wird von seiner langjährigen Erfahrung bei einem der größten Wohnungsunternehmen Europas profitieren. Wir heißen ihn in unserem Team herzlich willkommen."

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati, Kurt Hardt sowie Klaus Schmitz.

