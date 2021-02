STUTTGART (dpa-AFX) - Beim Büromöbelhändler Takkt sind die Geschäfte im Schlussquartal 2020 deutlich in Schwung gekommen, doch bleibt der Vorstand vorsichtig. Wegen der Verlängerung der Lockdowns in vielen Regionen sei mit einem herausfordernden ersten Quartal zu rechnen, teilte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mit. Im Jahresverlauf sollte sich die Geschäftsentwicklung dann aber spürbar bessern, hieß es weiter.

2020 hatte die Corona-Pandemie Takkt trotz eines Sparprogramms und der Belebung zu Jahresende kräftige Umsatz- und Ergebniseinbußen eingebrockt. Vor allem das Geschäft mit Ausstattung für Messen und Konferenzen litt. Die Erlöse sackten nach vorläufigen Berechnungen im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent auf rund 1,07 Milliarden Euro ab. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen brach um gut 38 Prozent auf 92,6 Millionen Euro ein. Die entsprechende operative Marge ging von 12,4 Prozent im Vorjahr auf 8,7 Prozent zurück. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr will der Konzern am 29. März veröffentlichen./tav/mis