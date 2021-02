DGAP-News: Clean Power Capital Corp. / Schlagwort(e): Research Update

PowerTaps Betankungstechnologie der 3. Generation für blauen Wasserstoff kann Überschusselektrizität vor Ort erzeugen VANCOUVER, British Columbia und Newport Beach, Kalifornien. 25. Februar 2021 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Angesichts des jüngsten Unwetters in Texas1, das das Stromnetz überlastete, und anderer kürzlich aufgetretener Überlastungen der Stromnetze, einschließlich in Kalifornien, möchte das Unternehmen die Stromerzeugungsfähigkeit von PowerTaps Modultechnologie hervorheben. Während des Entwurfs der Technologie der 3. Generation erkannte PowerTap Hydrogen Fueling Corp. (PowerTap), dass in Schlüsselmärkten, in denen die Installation von Wasserstofftankstellen geplant ist, möglicherweise Stromversorgungsengpässe auftreten können. Obwohl zur Erzeugung von blauem Wasserstoff viel weniger Strom benötigt wird als von grünem Wasserstoff2, erkannte PowerTap, dass Stromversorgungsengpässe den Betrieb seiner Tankstellen beeinträchtigen können. Um dieses potenzielle Problem anzugehen, wird PowerTaps vor Ort installierte Wasserstofftankstelleneinheit der 3. Generation über eine industrielle Wasserstoff-Brennstoffzelle verfügen, mit der überschüssiger Wasserstoff in Strom umgewandelt wird, der für verschiedene Funktionen verwendet werden kann, einschließlich der Versorgung der weiteren Wasserstoffproduktion oder des restlichen Tankstellen-/Lkw-Raststätten-Betriebs. Kelley Owen, Chief Operating Officer der PowerTap, erklärte: "Wir haben die patentierte PowerTap-Technologie der 2. Generation genommen, die in privaten und öffentlichen Wasserstofftankstellen in den USA eingesetzt wird, und die Technologie für den kommenden Hydrogen-Highway verbessert." 1https://www.usatoday.com/story/news/nation/2021/02/17/texas-power-grid-why-state-has-its-ownoperated-ercot/6782380002/

2https://www.iea.org/commentaries/the-clean-hydrogen-future-has-already-begun Über PowerTap



Das Unternehmen investierte am 27. Oktober 2020 in PowerTap (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. Oktober 2020). PowerTap ist führend beim Aufbau der kostengünstigsten Infrastruktur für die Wasserstoffbetankung mittels ihres umweltfreundlichen geistigen Eigentums, Produktdesigns für die modularisierten und niedrigsten Produktionskosten von Wasserstoff und Markteinführungsplans. Auf der PowerTap-Technologie basierende Wasserstoff-Tankstellen befinden sich bereits in privaten Unternehmen und öffentlichen Stationen (in der Nähe des Flughafens LAX) in Kalifornien, Texas, Massachusetts und Maryland. Weitere Informationen zu PowerTap finden Sie auf der Website unter:

https://www.powertapfuels.com. Über Clean Power Capital Corp. Clean Power ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf angepasste Investitionen in private und öffentliche Unternehmen spezialisiert hat, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sein können, wobei der aktuelle Schwerpunkt auf der Gesundheitsbranche und Branche der erneuerbaren Energien liegt. Das Investitionsmandat konzentriert sich insbesondere auf Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite, die Fähigkeit, einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen und Liquidität in unseren Anlagen zu suchen. Eine Kopie der geänderten und neu formulierten Anlagerichtlinie der Clean Power finden Sie im Unternehmensprofil unter www.sedar.com. Erfahren Sie mehr über Clean Power auf unserer Website: https://cleanpower.capital/ Kontakt bei PowerTap Raghu Kilambi raghu@hydrogenfueling.co PR Kontakt Vito Palmeri AMW PR Mobil: 347 471 4488 Büro: 212 542 3146 vito@amwpr.com Kontakt bei Clean Power Joel Dumaresq info@cleanpower.capital

