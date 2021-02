DJ PTA-News: 4SC AG: 7 anstehende Konferenzen

Planegg-Martinsried (pta009/25.02.2021/07:30) - Die 4SC AG (4SC, FWB Prime Standard: VSC) gab heute ihre Teilnahme an anstehenden Finanz- und wissenschaftlichen Konferenzen bekannt. Das Management und/oder Wissenschaftler der 4SC stehen bei diesen Veranstaltungen für Einzelgespräche zur Verfügung.

ESMO Targeted Anticancer Therapies Virtual Congress 2021: the Home of Phase I in Oncology ( https://www.esmo.org/ meetings/esmo-targeted-anticancer-therapies-virtual-congress-2021 ) 1. - 2. März 2021 Virtueller Kongress Bio-EUROPE Spring ( https://informaconnect.com/bioeurope-spring/ ) 22. - 25. März 2021 Virtueller Kongress AACR ANNUAL MEETING 2021 ( https://www.aacr.org/meeting/aacr-annual-meeting-2021/ ) 10. - 15. April 2021 Virtueller Kongress 10th World Congress of Melanoma and 17th EADO Congress ( https://worldmelanoma2021.com/ ) 15. - 17. April 2021 Virtueller Kongress Digital 4th Neoantigen Summit Europe 2021 ( https://neoantigen-europe.com/ ) 20. - 22. April 2021 Virtueller Kongress 2021 Annual ASCO Meeting ( https://meetings.asco.org/am/meeting-info ) 4. - 8. Juni 2021 Virtueller Kongress BIO Digital ( https://www.bio.org/events/bio-digital ) 10. - 11. Juni 2021 Virtueller Kongress - Ende der Ankündigung -

Über 4SC

Das biopharmazeutische Unternehmen http://www.4SC.de entwickelt niedermolekulare Medikamente, die Krebskrankheiten mit hohem medizinischem Bedarf bekämpfen. Die 4SC-Pipeline ist durch ein umfangreiches Patentportfolio geschützt und umfasst zwei Medikamentenkandidaten in klinischer Entwicklung: http://www.4sc.de/produktpipeline/resminostat/ und http://www.4sc.de/produktpipeline/4sc-202/.

4SC geht für künftiges Wachstum und Wertsteigerung Partnerschaften mit Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen ein und wird zugelassene Medikamente in ausgewählten Regionen schließlich gegebenenfalls auch selbst vermarkten.

4SC hat ihren Hauptsitz in Planegg-Martinsried bei München, Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt 46 Mitarbeiter (Stand: 30. September 2020) und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (FSE Prime Standard: VSC; ISIN: DE000A14KL72).

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von 4SC zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren. Kontakt

