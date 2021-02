CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.02.2021:Das Instrument VLIQ IE00BYYR0D71 VANG.GBL LIQ.FA.U.ETF DLA ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 25.02.2021The instrument VLIQ IE00BYYR0D71 VANG.GBL LIQ.FA.U.ETF DLA ETF is traded ex capital adjustment on 25.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.02.2021:Das Instrument VMOM IE00BYYR0935 VANG.GBL MOM.FA.U.ETF DLA ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 25.02.2021The instrument VMOM IE00BYYR0935 VANG.GBL MOM.FA.U.ETF DLA ETF is traded ex capital adjustment on 25.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.02.2021:Das Instrument VGVL IE00BYYR0B57 VANG.GBL VAL.FA.U.ETF DLA ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 25.02.2021The instrument VGVL IE00BYYR0B57 VANG.GBL VAL.FA.U.ETF DLA ETF is traded ex capital adjustment on 25.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.02.2021:Das Instrument VMVL IE00BYYR0C64 VANG.GBL MIN.V.U.ETF DLHA ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 25.02.2021The instrument VMVL IE00BYYR0C64 VANG.GBL MIN.V.U.ETF DLHA ETF is traded ex capital adjustment on 25.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.02.2021:Das Instrument AU0000025231 PENSANA PLC CDIS EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 25.02.2021The instrument AU0000025231 PENSANA PLC CDIS EQUITY is traded ex capital adjustment on 25.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 26.02.2021:Das Instrument LGU AU0000005159 JUPITER MINES LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 25.02.2021 und ex Kapitalmassnahme am 26.02.2021The instrument LGU AU0000005159 JUPITER MINES LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 25.02.2021 and ex capital adjustment on 26.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.02.2021:Das Instrument 5XR BE0974288202 XIOR STUDENT HOUSING N.V. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 25.02.2021The instrument 5XR BE0974288202 XIOR STUDENT HOUSING N.V. EQUITY is traded ex capital adjustment on 25.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.02.2021:Das Instrument OAC CA0252881010 AMERIC.CREEK RESOURC.LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 25.02.2021The instrument OAC CA0252881010 AMERIC.CREEK RESOURC.LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 25.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.02.2021:Das Instrument CA46004W2076 INTL MONTORO RESOURCES EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 25.02.2021The instrument CA46004W2076 INTL MONTORO RESOURCES EQUITY is traded ex capital adjustment on 25.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.02.2021:Das Instrument ZSOL DE0006926504 SOLUTIANCE AG EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 25.02.2021The instrument ZSOL DE0006926504 SOLUTIANCE AG EQUITY is traded ex capital adjustment on 25.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.02.2021:Das Instrument 8NN NO0010597883 NORDIC NANOVECTOR NK 0,20 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 25.02.2021The instrument 8NN NO0010597883 NORDIC NANOVECTOR NK 0,20 EQUITY is traded ex capital adjustment on 25.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 26.02.2021:Das Instrument N5C GB00B1H0DZ51 TP ICAP PLC LS -,25 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 25.02.2021 und ex Kapitalmassnahme am 26.02.2021The instrument N5C GB00B1H0DZ51 TP ICAP PLC LS -,25 EQUITY is traded cum capital adjustment on 25.02.2021 and ex capital adjustment on 26.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 26.02.2021:Das Instrument 1NN ES0105251005 NEINOR HOMES SA EO 10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 25.02.2021 und ex Kapitalmassnahme am 26.02.2021The instrument 1NN ES0105251005 NEINOR HOMES SA EO 10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 25.02.2021 and ex capital adjustment on 26.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 26.02.2021:Das Instrument LFD GB00B00KV284 GCM RESOURCES PLC LS-,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 25.02.2021 und ex Kapitalmassnahme am 26.02.2021The instrument LFD GB00B00KV284 GCM RESOURCES PLC LS-,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 25.02.2021 and ex capital adjustment on 26.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.02.2021:Das Instrument 59JA JP3039710003 JAPAN RETAIL FD INV. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 25.02.2021The instrument 59JA JP3039710003 JAPAN RETAIL FD INV. EQUITY is traded ex capital adjustment on 25.02.2021