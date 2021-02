DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Bayer hat mit seiner Ankündigung, den Covid-19-Impfstoff von Curevac an seinem Standort Wuppertal produzieren zu wollen, kürzlich zwar für positive Schlagzeilen gesorgt. Die anstehenden Zahlen für 2020 um 7.30 Uhr dürften aber die eher triste Wirklichkeit zeigen: Unter dem Strich, soviel ist schon klar, stehen wegen hoher Glyphosat-Vergleichszahlungen und ebenfalls hoher Wertabschreibungen auf Konzerngeschäfte riesige Verluste. Auch die Dollarschwäche dürfte Bayer erheblich zugesetzt haben. Und die Dividende, so hat es der Finanzchef bereits verkündet, wird am unteren Ende des Ausschüttungskorridors liegen und damit auch nicht für Freude sorgen. Bei der Prognose könnte Bayer mit dem Ziel eines nominalen Wachstums punkten. Analysten haben sich angesichts der zuletzt schlechten Aussichten gerade im Agrargeschäft nämlich auf weiter rückläufige Zahlen für 2021 eingestellt.

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2020 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q20 ggVj Zahl 4Q19 Umsatz 10.006 -7% 18 10.750 EBITDA bereinigt 2.451 -1% 18 2.475 Ergebnis nach Steuern u Dritten* 420 -67% 13 1.263 Ergebnis je Aktie Core* 1,24 -4% 18 1,29 PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj20 ggVj Zahl Gj19 Umsatz 41.411 -5% 18 43.545 EBITDA bereinigt 11.520 +0,4% 18 11.472 Ergebnis nach Steuern u Dritten* -15.526 -- 13 6.259 Ergebnis je Aktie Core* 6,31 -1% 18 6,38 Dividende je Aktie 2,03 -28% 16 2,80 * fortgeführte Geschäftsbereiche

AUSBLICK UNTERNEHMEN

MUNICH RE (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Dividende in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj20 ggVj Zahl Gj19 Bruttoprämien 53.512 +4% 8 51.457 Anlageergebnis 7.083 -8% 4 7.737 Operatives Ergebnis 1.916 -52% 8 4.004 Dividende je Aktie 9,88 +1% 14 9,80

DÜRR (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG 4. QUARTAL 4Q20 ggVj 4Q19 Auftragseingang 935 -23% 1.217 Umsatz 906 -14% 1.047 EBIT -19 -- 42 EBIT bereinigt 32 -66% 92 Ergebnis nach Steuern -11 -- 28 Ergebnis je Aktie -0,04 -- 0,37

AIXTRON (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj20 ggVj Zahl Gj19 Umsatz 267 +3% 6 260 EBIT 35 -11% 6 39 Ergebnis nach Steuern/Dritten 30 -9% 6 33 Ergebnis je Aktie 0,26 -10% 7 0,29

Weitere Termine:

05:15 GB/Standard Chartered plc, Jahresergebnis, London

07:00 DE/Takkt AG, Jahresergebnis, Stuttgart

07:00 DE/Adva Optical Networking SE, ausführliches Jahresergebnis,

Martinsried

07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis, Paris

07:00 FR/Axa SA, Jahresergebnis, Paris

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 4Q, Leuwen

07:30 DE/MLP SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 virtuelle Jahres-PK),

Wiesloch

07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 4Q, Madrid

07:45 DE/Krones AG, Jahresergebnis, Neutraubling

08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis, London

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Pre-close Trading Update,

London

10:00 DE/Infineon Technologies AG, Online-HV

10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Online-HV

10:00 DE/Daimler Truck AG, virtuelles Jahres-PG mit Vorstand Daum

17:50 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis, Courbevoie

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco

Vor US-Börsenbeginn:

US/Moderna Inc, Ergebnis 4Q, Cambridge

DIVIDENDENABSCHLAG

Astrazeneca 1,374 GBP Diageo 0,2796 GBP Unilever 0,376 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator März PROGNOSE: -14,5 Punkte zuvor: -15,6 Punkte - FR 08:45 Verbrauchervertrauen Februar PROGNOSE: 91 zuvor: 92 - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar PROGNOSE: +12,4% gg Vj zuvor: +12,3% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +11,9% gg Vj zuvor: +11,3% gg Vj 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Februar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 91,6 zuvor: 91,5 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -5,4 zuvor: -5,9 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -14,8 Vorabschätzung: -14,8 zuvor: -15,5 - US 14:30 BIP 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +4,2% gg Vq 1. Veröff.: +4,0% gg Vq 3. Quartal: +33,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,0% gg Vq 1. Veröff.: +2,0% gg Vq 3. Quartal: +3,5% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 845.000 zuvor: 861.000 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: revidiert +0,5% gg Vm; vorläufig +0,2% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2026 im Volumen von 4,5 bis 5,0 Mrd EUR Auktion varibel verzinster Anleihen mit Laufzeit Dezember 2023 im Volumen von 0,75 bis 1,25 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2026 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2033 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038 im Volumen von 15 Mrd HUF.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 14.056,00 0,31 S&P-500-Indikation 3.933,75 0,18 Nasdaq-100-Indikation 13.337,00 0,13 Nikkei-225 30.168,27 1,67 Schanghai-Composite 3.578,01 0,39 +/- Ticks Bund -Future 173,99 -26 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 13.976,00 0,80 DAX-Future 14.013,00 0,95 XDAX 14.019,04 0,94 MDAX 31.758,67 0,36 TecDAX 3.367,31 -0,19 EuroStoxx50 3.705,99 0,46 Stoxx50 3.193,51 0,42 Dow-Jones 31.961,86 1,35 S&P-500-Index 3.925,43 1,14 Nasdaq-Comp. 13.597,97 0,99 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,25 -10

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit weiter steigenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer. "Mit dem Angriff auf die 14.000 haben die Bullen die Macht zurückerobert", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Die starken Vorlagen aus den USA und aus Asien dürften auch auf Europa überschwappen, so ein weiterer Marktteilnehmer. "Die Notenbanken geben weltweit Grünes Licht", sagt er. Nach Fed-Chef Jerome Powell habe nun auch die Notenbank in Korea die Notwendigkeit einer weiter lockeren Geldpolitik betont, und die Notenbank in Australien kaufe weiter Bonds. Zwar ziehen auch die Renditen wieder an: Die zehnjährige US-Rendite auf Jahreshoch und die japanische Rendite auf Mehrjahreshoch. Angesichts deutlich steigender Inflationserwartungen sollte aber ein moderater Renditeanstieg die Stimmung an den Aktienmärkten nicht belasten.

Rückblick: Etwas fester - Nach dem teils heftigen Ausverkauf am Vortag griffen die Investoren wieder zu, zumal die US-Anleihezinsen nach einem zwischenzeitlich kräftigen Anstieg wieder zurückkamen und es auch an der Wall Street nach oben ging. Ermutigende Signale sendete zudem die deutsche Wirtschaft, die im vierten Quartal 2020 etwas deutlicher als zunächst angegeben gewachsen ist. Telecom Italia (+9,2%) steigerte das Ergebnis im vierten Quartal trotz sinkender Umsätze massiv. Starke Nachrichten aus der Chemie-Industrie kamen von Solvay (+5,8%). Für den Chemiesektor ging es um 0,7 Prozent nach oben. Reiseaktien waren in Erwartung einer beginnenden Normalisierung des Reiseverkehrs im Sommer weiter gesucht, ihr Subindex legte um 1,9 Prozent zu. Bei Iberdrola (+1,4%) fiel laut RBC der Dividendenvorschlag höher als erwartet aus.

DAX/MDAX/TECDAX

