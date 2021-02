The following instruments on XETRA do have their first trading 25.02.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.02.2021Aktien1 CA57383V1085 Marvel Discovery Corp.2 CA75282A2074 Range Energy Resources Inc.Anleihen/ETF1 XS2305362951 Fastighets AB Balder2 XS2306607784 Irland, Republik3 XS2307853098 NatWest Group PLC4 DE000A1YCQ86 Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG5 XS2304675791 EP Infrastructure a.s.6 DE000DD5AVT6 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank7 XS2307846555 Erste Abwicklungsanstalt8 USC4R803AH92 Hudbay Minerals Inc.9 US83368TBB35 Société Générale S.A.10 XS2300175655 JPMorgan Chase & Co.11 NL00150008B6 Nationale-Nederlanden Bank N.V.12 US744448CV12 Public Service Co. of Colorado13 XS2233088132 Hamburger Hochbahn AG14 XS2306088068 QNB Finance Ltd.15 DE000A2GSSG2 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen16 XS2284324667 WisdomTree Energy Enhanced - EUR Daily Hedged