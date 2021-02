Der Handel in Asien nimmt die starken Vorgaben der Wall Street an und steigt auf ganzer Breite. Besonders stark entwickelt sich heute früh insbesondere die Börse Seoul. Auch die Futures signalisieren leichten Optimismus. Der DAX-Future liegt kurz vor Eröffnung der europäischen Vorbörse 0,28 % höher bei 14.055 Punkten, der S&P 500 Futures verbessert sich um 0,19 % auf 3.929 Punkte und der Nasdaq-Future steigt um 0,21 % auf 13.328 Punkte.Vorsichtiger Optimismus kehrte am Mittwoch nach Frankfurt zurück. Nach dem scharfen Dip an der Wall Street kehrten am Mittwoch hierzulande die Schnäppchenjäger zurück und sammelten einiges von dem auf, was zuvor von den schwachen Händen über Bord geworfen wurde. Die Sitzung war dennoch volatil und stark von der Eröffnung der Wall Street geprägt, die die deutschen Indizes noch einmal drückte. Am Ende konnten dann aber alle Indizes deutlich im Plus schließen. Nur der TecDAX blieb im Keller und schloss -0,19 % tiefer bei 3.367,31 Punkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...