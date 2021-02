Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag den Handel befestigt aufnehmen. Der heimische Leitindex ATX wurde etwa eine Stunde vor Sitzungsbeginn mit einem Plus von 0,60 Prozent indiziert. Marktbeobachter verwiesen auf positive Überseevorgaben von der Wall Street und den asiatischen Börsen. An den US-Aktienmärkten konnte der Dow Jones am Vorabend ein neues Rekordhoch markieren.Von Unternehmensseite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...