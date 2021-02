Mit seinen Aussagen vor dem Bankenausschuss hat Fed-Chef Jerome Powell der Wall Street eine Beruhigungspille spendiert und die Sorgen vor einer steigenden Inflation und damit verbunden steigenden Zinsen gedämpft. An den US-Aktienmärkten tendierten die Aktien am Mittwoch deutlich fester und die positive Stimmung schwappte am Morgen zunächst nach Asien und jetzt offenbar nach Europa über. Der DAX notiert im frühen Geschäft 0,4 Prozent im Plus bei 14.040 Zählern. Unter den Einzeltiteln stehen Bayer, ...

