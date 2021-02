Der elektrische Vakuumgreifer VGP20 von On Robot hebt bis zu 20 kg und ist damit das laut Hersteller stärkste Modell seiner Art am Markt. Er ist für Fälle konzipiert, bei es darum geht, schwere oder sperrige Güter zu verpacken und zu palettieren und entlastet so Mitarbeiter von unergonomischen Tätigkeiten. Ob Tierfuttersäcke oder sperrige Kartons: Bislang waren luftdurchlässige, große und form-instabile Güter für Roboter schwierig zu handhaben, da sie sich mit herkömmlichen Greifern kaum fassen lassen. Für solche Anwendungen hat On Robot nun den VGP20 entwickelt: Der elektrische Vakuumgreifer ...

