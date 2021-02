Charlie Munger, stellvertretender Vorsitzender von Berkshire Hathaway und Geschäftspartner von Warren Buffett, kann die Rallye beim Bitcoin und bei Tesla nicht verstehen. Er glaube nicht, dass Bitcoin die Chance habe, am Ende die "Währung für die Welt" zu sein. Bitcoin und Tesla seien wie Floh und Laus für ihn."Ich weiß nicht, was schlimmer ist, die Rallye beim Bitcoin oder bei Tesla", so der 97-jährige Munger im Interview mit Yahoo Finance. "Bitcoin ist zu volatil, um gut als Tauschmittel zu dienen. ...

