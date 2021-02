Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen bleiben anfällig und so kann noch nicht von einer Wende zum Besseren gesprochen werden, so die Analysten der Helaba.Zwar werde vonseiten der Notenbanken eine Fortsetzung der ultralockeren Geldpolitik in Aussicht gestellt, allerdings würden derartige Äußerungen kaum noch stützend wirken. Sorgen vor einem Anstieg der Inflation seien noch nicht beseitigt. Zumindest habe die Bundesfinanzagentur gestern keine Probleme gehabt, die im Februar 2031 fällige Anleihe um 4 Mrd. EUR aufzustocken. Das Papier sei bei einer Zuteilungsrendite von -0,32% 1,5-fach überzeichnet gewesen. Heute gebe es Erweiterungen in Italien sowie eine neue 7-jährige Note in den USA. ...

