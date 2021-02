Der Euro hat sich am Donnerstag im Frühhandel etwas höher gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 8.30 Uhr kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,2169 US-Dollar. In New York notierte der Euro am Vorabend gegen 21 Uhr bei 1,2148 Dollar. Das Potenzial für den Euro dürfte begrenzt sein, was mit den Impffortschritten in den USA, der besseren Konjunkturentwicklung und der Aussicht auf ein Hilfspaket ...

