*GFK VERBRAUCHERVERTRAUEN DEUTSCHLAND IM MÄRZ -12,9ADV - ADVA berichtet Rekordergebnis für Q4 2020 und veröffentlicht Gesamtjahreszahlen 2020ADX - Alstria Office 2021 Umsatz Prognose verfehlt ErwartungenAIXA - Aixtron sieht 2021 Umsatz von EU320 Mio bis EU360 MioBAYN - Bayer sieht EU8 Mrd Belastung aus Rechtsstreit-Beilegung 2021DHER - Delivery-Hero-Aktienpaket wird über Goldman Sachs angeboten ABI BB - AB InBev 4Q Nettoergebnis 5,07 Mrd USDADEN SW - Adecco nimmt Aktienrückkaufprogramm wieder aufAxa will trotz Gewinneinbruch 2020 Dividende zahlenKUD SW - Kudelski sieht 2021 Ebitda von $65 Mio bis $80 MioSAF FP - SAFRAN SEES 2021 CASH FLOW GENERATION AT LEAST AT 2020 LEVELSTAN LN - STANCHART PLANS $254M BUYBACK, PROPOSES 9 CENT/SHARE DIVIDENDTEF SM - TELEFONICA 4Q OIBDA EU3.75B, EST ....

