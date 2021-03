BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Astrazeneca:

"Astrazeneca? Für mich bitte nicht! Diesen Satz wird man in deutschen Impfzentren jetzt noch öfter hören. Nach dem umstrittenen Aussetzen der Impfungen mit dem Vakzin vor zwei Wochen ist die geplante Änderung der Impfempfehlung der zweite schwere Schlag gegen das Vertrauen in den wichtigen Impfstoff. Es ist nicht vermittelbar, dass das Präparat erst für Ältere und jetzt für Jüngere zu unsicher sein soll. Und niemand versteht, dass sich nicht alle Bundesländer sofort zu einer gemeinsamen Risikobewertung durchringen konnten. Was für ein Desaster für das britisch-schwedische Vakzin und was für ein herber Rückschlag in der Pandemiebekämpfung. Der nächste harte Lockdown in Deutschland ist jetzt mit einem Riesenschritt näher gerückt."/be/DP/he